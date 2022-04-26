Президент Молдови Мая Санду 26 квітня скликала засідання Вищої ради безпеки щодо інцидентів у Придністров’ї.

Служба інформації і безпеки Молдови (СІБ) після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні, і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел.

Про це повідомляє Newsmaker.

Там зазначили, що посилили збір інформації, щоб вчасно помітити і запобігти діям, які можуть впливати на безпеку Молдови.

"СІБ відстежує та інформує отримувачів інформації в режимі реального часу, у тому числі щодо заходів, які будуть прийняті у зв’язку із мінливою ситуацією. Інформація, яка надається посадовцям - таємна. На її основі формують офіційну позицію та, за необхідності, доносять її до громадськості", - зазначили у спецслужбі.

Також відомство закликало жителів Молдови зберігати спокій та не поширювати інформацію з незрозумілих джерел. Напередодні СІБ скликала термінове засідання після перших повідомлень про вибухи у Придністров’ї.

Президент Молдови Мая Санду 26 квітня скликала засідання Вищої ради безпеки щодо інцидентів у Придністров’ї.

Як відомо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Як писав УНІАН, українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

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