Комендантська година буде починатися о 22:00 і закінчуватися о 05:00.

В Одесі та Одеській області скорочено час комендантської години.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації.

Відзначається, що з 20 квітня за розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка комендантська година буде починатися о 22:00 і закінчуватися о 05:00.

У зазначений час на вулицях міста та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток знаходиться заборонено.

Комендантська година в Одеській області з 29 березня тривала з 21:00 до 06:00.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.