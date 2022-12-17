Нагадуванням про те, як лікар приземлив ворожий дрон-камікадзе, залишилася воронка 4 на 4 метри.

З травня військовослужбовець Олександр з позивним "Док" обороняє Україну на південному напрямку. Рідне селище чоловіка росіяни окупували ще з початку повномасштабного вторгнення. Два десятки російських блокпостів він з родиною перетнув, щоб виїхати з рідної Херсонщини. А вже наступного дня був у військкоматі.

Як розказали в Міноборони, "Док" став для своїх побратимів справжнім талісманом. Річ у тім, що з моменту його призначення на посаду у підрозділі не було жодних втрат, навіть у найгарячіші моменти обходилося без "300-х".

"Я, певно, щасливець, бо як ще пояснити те, що нас стільки разів обстрілювали, ворожі ракети розбивали техніку, але дивом всі залишалися цілими та неушкодженими. Тільки-но десь стає гарячіше, мене відправляють в інший підрозділ. Приїжджаю і теж все обходиться. Чи то за мною по п’ятах ходить фортуна, чи то ангел охоронець. Я військовий лікар і маю рятувати життя, натомість на моєму медичному фронті доводиться лікувати застуди та інші хронічні захворювання, що особливо дають про себе знати з першими морозами", - бідкається медик у коментарі журналістам АрміяInform.

Відео дня

Проте один з епізодів бойової "роботи" для начальника медичної служби став особливо пам‘ятним.

"Я стояв черговим по підрозділу, аж тут почув характерний звук "мопедів". Часу не гаяли, на пікап встановили великокаліберний кулемет. Я зголосився поїхати як автоматник у парі з кулеметником розрахунку", - розповідає "Док". – "Відкрили вогонь, і вже за лічені секунди дрон різко пішов вгору, а потім спікірував вниз. "Приземлили!""

Нагадуванням про те, як лікар приземлив ворожий дрон-камікадзе, залишилася воронка 4 на 4 метри, що утворилася після роботи саперів, та пару фото.

А "у подарунок" за збитий дрон дружина здійснила давню мрію багатодітного татка – подарувала йому ще одного сина! Тепер у Героя – п’ятеро дітей!

Війна в Україні: удари іранськими дронами

11 грудня представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк пов’язала паузу у застосуванні ворогом іранських дронів їхньою вразливістю до низьких температур повітря.

За словами речника ВПС ЗСУ Юрія Ігната, низька температура створює обмерзання усього флюзеляжу дронів, однак це не є великою проблемою – БПЛА можуть застосувати як влітку, так і взимку.

З 10 грудня – після тритижневої "паузи" - Росія почала знову бити по Україні іранськими дронами, зокрема користуючись узбережжям Азовського моря.

14 грудня окупанти здійснили вже третю протягом останнього часу масштабну атаку дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану.

Втім, напередодні як у британській, так й в американській розвідках попереджали про посилення військової підтримки іранським режимом російських загарбників. Тегеран може передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: