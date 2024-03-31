Зі зміною погоди окупанти посилили аеророзвідку – зафіксовано понад 200 розвіддронів за добу.

На Оріхівському та Херсонському напрямках окупанти продовжують штурми та артобстріли, намагаючись вибити ЗСУ з їхніх позицій. За добу українські Сили оборони на цих напрямках знищили 141 російського окупанта.

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Він здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 3 - в районі Роботиного, та 2 - в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра ворог провів 2 штурми. Традиційно без залучення бронетехніки й зі значними втратами відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли військові.

Йдеться, що протягом доби на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 141 окупанта та 50 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема знищено 2 танки, 23 одиниці автобронетехніки, 13 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління БпЛА, розвідувальний БпЛА, 2 радіолокаційні станції, 4 засоби фотовідеоспостереження. Також знищено ще 4 польових пункти боєпостачання та блокпост.

Відео дня

"Зі зміною погоди окупанти посилили аеророзвідку – понад 200 розвіддронів за добу зафіксовано в операційній зоні. Продовжуються артилерійські обстріли, масово застосовуються ударні дрони різних модифікацій, в тому числі й зі скидом осколкових боєприпасів. На Оріхівському напрямку ворог застосовує та авіацію", - додали у ЗСУ.

Протягом бойової доби окупанти завдали 6 авіаційних ударів, застосувавши керовану авіабомбу по Вербовому та понад 40 некерованих авіаційних ракет в напрямку Старомайорського та Малинівки.

Проти населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей агресор застосував 280 FPV-дронів, 9 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 239 осколкових боєприпасів. Під час скиду осколкового боєприпасу з дрона в Херсонської області поранено людину.

"На Херсонщині ворожі війська 5 разів вдарили з артилерії по Херсону. Також під обстрілами опинились Кізомис, Золота Балка, Садове, Тягинка, Інженерне, Понятівка, Берислав, Антонівка, Шляхове, Осокорівка, Львове, Станіслав, Білозерка та Михайлівка. Під час артилерійських обстрілів Херсонської області одну цивільну особу поранено. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальний заклад, господарча споруда та цивільні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі російська артилерія обстріляла Гуляйпільське, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку, Малинівку, Левадне та Долинку. Внаслідок поранено людину, пошкоджено приватні житлові будинки об’єкти інфраструктури.

На Миколаївщині зафіксовано 3 ворожих артилерійських обстріли по Куцурубській громаді та один - по Очаківській громаді, на Дніпропетровщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів, адмінбудівлі, фермерське господарство, понівечено понад десяток багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, автівки, лінії електропередач.

Також зазначається, що кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, за попередню бойову добу на двох напрямках поранено та вбито майже 140 російських окупантів. За даними ЗСУ, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, на лівобережжі Дніпра Херсонщини - 3 штурми, але усі атаки видалися невдалими. Зазнавши втрат, вороги відійшли на свої вихідні позиції. Водночас ЗСУ отримали підтвердження, що на зазначених напрямках стало менше на 137 окупантів та 33 одиниці озброєння і військової техніки. З них - 2 зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", 4 артилерійські системи, 12 одиниць автобронетехніки, 9 станцій аерофотофіксації тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: