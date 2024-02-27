Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Європа розставляє правильні акценти

В Офісі президента України позитивно відреагували на обговорення країнами Європи ідеї, висловленої президентом Франції Емануелем Макроном, щодо можливості відправки військ НАТО в Україну.

Як пише Reuters, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що це вказує на усвідомлення Заходом ризиків, які несе агресія РФ.

"Це свідчить, по-перше, про абсолютне усвідомлення ризиків, які несе Європі мілітаристська, агресивна Росія", - сказав Подоляк у письмовому коментарі до заяви Макрона.

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Він зазначив, що на даному етапі важливо прискорити постачання військової техніки в Україну.

"Початок дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як бажання розставити правильні акценти, більш чітко висвітлити ризики", - додав Подоляк.

Заява Макрона про можлиість введення військ в Україну - реакція світу

За підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому. Цю ідею підтримав також прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

Водночас інші країни Європи одна за іншою почали заявляти, що не планують посилати свої віфсська в Україну. Загальну позицію НАТО висловив і генсек Альянсу Єнс Столтенберг, заявивши, що союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні, але про відправку військових сил мова не йде.

В Кремлі заявили, що відправка західних військ в Україну означатиме пряме зіткнення Росії з НАТО.

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