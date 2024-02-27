Столтенберг заявив, що немає ніяких планів щодо відправки військ НАТО в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. Про це він заявив агентству Associated Press.

Таку заяву Столтенберг зробив на тлі повідомлень про те, що деякі країни, зокрема франція, можуть розглянути могжливість відправки своїх військ в Україну.

"Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на землі в Україні", заявив він.

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Війська НАТО в Україні - що відомо

26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу і Євросоюзу обговорюють можливість введення своїх військ в Україну.

Згодом про таку ідею офіційно заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас інші європейські країни - Польща, Чехія, Швеція - не підтримали цю ідею, заявивши, що не планують направляти свої війська в Україну.

На заяву Макрона відреагували і в Кремлі, пригрозивши, що у такому випадку "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії і НАТО".

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