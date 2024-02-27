Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. Про це він заявив агентству Associated Press.
Таку заяву Столтенберг зробив на тлі повідомлень про те, що деякі країни, зокрема франція, можуть розглянути могжливість відправки своїх військ в Україну.
"Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на землі в Україні", заявив він.
Війська НАТО в Україні - що відомо
26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу і Євросоюзу обговорюють можливість введення своїх військ в Україну.
Згодом про таку ідею офіційно заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Водночас інші європейські країни - Польща, Чехія, Швеція - не підтримали цю ідею, заявивши, що не планують направляти свої війська в Україну.
На заяву Макрона відреагували і в Кремлі, пригрозивши, що у такому випадку "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії і НАТО".