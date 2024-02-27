Міжнародні лідери зазначили, що наразі не розглядають таку можливість на тлі заяв Макрона.

Європа, США та Канада обговорюють можливість відправлення іноземних військ на фронт в Україну. Французький президент промовився, що не виключає такий сценарій. Втім, схоже, партнери не досягли однозначної позиції щодо цього.

УНІАН зібрав все, що відомо про ці обговорення, а також реакцію світових лідерів на заяву французького лідера.

Іноземні військові в Україну: що сказав Макрон

Лідери з ЄС, США та Канади зібралися у Парижі 26 лютого, щоб сигналізувати президенту Росії Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно здобуде перемогу у війні.

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За підсумками зустрічі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.

"Сьогодні немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця. Але з точки зору динаміки нічого виключати не можна", - сказав Макрон на прес-конференції.

При цьому він не став говорити, які саме країни розглядають можливість відправки військ, заявивши, що хоче зберегти деяку "стратегічну двозначність".

У Франції розлютилися

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь вслід за президентом Еммануелем Макроном не відкинув можливості відправки військових в Україну.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив Атталь, цитує Ouest-France.

Втім, опоненти Макрона розлютилися через його заяву.

На це оперативно відреагували лідери крайніх лівих і ультраправих сил Франції. Марін Ле Пен написала на своїй сторінці у соцмережі X, що сумнівається, чи усвідомлюють усі серйозність такої заяви.

"Еммануель Макрон грається у воєначальника, але так недбало говорить про життя наших дітей. Це питання миру або війни в нашій країні", – заявила лідерка ультраправого Національного об'єднання.

Аредставники лівої політсили "Нескорена Франція" та глава Соціалістичної партії Олів'є Фор також обурилися заявою президента. Останній заявив, що "війна проти Росії була б божевіллям".

Міжнародна реакція

Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про обговорення щодо ймовірного відправлення іноземних військ в Україну ще до заяви Макрона. Політик оголосив вчора, що кілька країн НАТО і ЄС розглядають можливість введення військ в Україну.

Фіцо сказав, що "не може сказати, з якою метою і що вони там будуть робити", але дізнався про це з нотаток у рамках підготовки до зустрічі європейських лідерів у Парижі. Втім, він вже заявив, що Словаччина своїх військових не відправлятиме.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що представники 28 країн в ході зустрічі в Парижі обговорювали ідею відправки в Україну військових. Єдиної позиції з цього питання не було.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, коментуючи заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну заявив, що "зараз це взагалі не актуально".

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Чеська Республіка не збирається відправляти війська в Україну, цитує Ceske Noviny. За словами прем'єр-міністра, нікому не потрібно боятися, що в Чехії буде розглядатися питання про якусь форму примусової війни.

Згодом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс немає планів посилати своїх військових до України. За словами генсека, "союзники щодо НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні", але планів відправляти війська немає.

"Ми робимо це з 2014 року і активізувалися після початку повномасштабного конфлікту. Але планів щодо введення військ НАТО на територію України немає"

Що кажуть у Кремлі?

У Кремлі також прокоментували слова Макрона про відправку військових НАТО до України. Як пишуть росЗМІ, прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо відправку військових буде здійснено, то "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО".

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