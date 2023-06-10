Візит розпочався з покладання вінків до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

В суботу, 10 червня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив несподіваний візит до Києва. Як пише CBC, поїздка Трюдо в Україну планувався в умовах суворої секретності.

Візит розпочався з покладання вінків до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Златоверхого монастиря. Зазначається, що прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із віце-прем'єр-міністром Христею Фріланд.

CBC зауважує, що візит відбувається на тлі ліквідації наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, українського контрнаступу та зростаючих потреб України у зброї для оборони.

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Наразі ні канадська, ні українська сторона не підтвердили візит Трюдо до України й не оголошувала про його плани. В мережі з'явиляються фото з Трюдо біля Стіни пам’яті.

Минулий візит канадського прем’єра до України відбувся в травні 2022 року. Тоді Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Допомога Канади Україні

З перших днів повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, Канада надає Києву фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Обсяг допомоги до кінця квітня вже перевищив 5 мільярдів доларів США. 21 квітня влада Канади оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів ($28,9 млн).

Крім цього, Канада передала Україні конфісковане російське майно. Зокрема, літак Ан-124 "Руслан".

Також цього року Канада приєдналися до танкової коаліції та оголосила про надання Україні чотирьох (а згодом – 8) німецьких танків Leopard. В травні Канада приєдналася до навчання українських пілотів на сучасних літаках.

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