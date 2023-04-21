У пакет допомоги увійде як зброя, так і внесок у фонд для допомоги Україні.

Влада Канади оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів ($28,9 млн).

Згідно повідомлення Міністерства оборони Канади, цей пакет включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги ЗСУ. Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

Внесок до фонду НАТО на суму понад 34 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом.

Відео дня

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – прокомантувала міністр оборони країни Аніта Ананд, яка бере участь у засіданні в форматі Рамштайн.

Допомога Канади Україні

Канада з перших днів війни допомагає Україні боотися з російськими окупантами. Торік країна виділила Україні понад $5 млрд допомоги.

А цього року Канада приєдналися до танкової коаліції та оголосила про надання Україні чотирьох німецьких танків Leopard. Пізніше стало відомо, що канадці передадуть ЗСУ вдвічі більше танків, перші з яких вже прибули у Польщу.

А 16 квітня стало відомо, що Україна отримає від Канади конфісковане російське майно. Зокрема, йдеться про літак Ан-124 "Руслан".

Вас також можуть зацікавити новини: