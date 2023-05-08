36 вогнищ загоряння вийшли з-під контролю.

У канадській провінції Альберта оголошено надзвичайний стан через лісові пожежі. Десятки тисяч жителів були змушені евакуюватися через вогонь. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вже понад 24000 осіб покинули свої будинки. По всій провінції нарахували 110 активних лісових пожеж, 36 з яких вийшли з-під контролю.

Для боротьби з вогнем прибули додаткові пожежники з Квебеку та Онтаріо.

Відео дня

"Велика частина Альберти пережила гарячу і суху весну... Ці умови призвели до безпрецедентної ситуації, з якою сьогодні зіткнулася наша провінція", - заявила прем'єр-міністр Даніель Сміт.

В одному з районів пожежа вже знищила 20 будинків і поліцейську дільницю.

Масштабні лісові пожежі в Канаді

Нагадаємо, у 2021 році Північна Америка зіткнулася з безпрецедентною хвилею спеки. Того року спека спричинила смерть десятків людей у Канаді та США. Місцями температура піднімалася до неймовірних +47°...+48°. А 29 червня 2021 року в Канаді була зафіксована найвища температура за всю історію, +49,5°C.

На тлі сухої і спекотної погоди в Канаді почали безконтрольно спалахувати лісові пожежі. Вогонь знищив ціле місто Літтон, там згоріло 90% будівель, а деякі мешканці зникли безвісти.

Вас також можуть зацікавити новини: