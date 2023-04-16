Український прем'єр-міністр зазначив, що Канада введе санкції проти російської компанії "Волга-Дніпро".

Україна отримає від Канади конфісковане російське майно. Зокрема, йдеться про літак Ан-124 "Руслан".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про результати роботи в Канаді та США. Він анонсував новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

"Зокрема, щодо компанії Волга-Дніпро. Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді та передачі їх на користь України", - написав український політик у Facebook.

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Також він зазначив, що США ввів санкції проти 120 юридичних та фізичних осіб, в тому числі й представників "Росатому".

Конфіскація російського майна - що відомо

Попри розв'язану Росією війну проти України, яка ще триває, але розмови про виплату Києву репарацій та пошук джерел фінансування відновлення країни вже почалися. Одним з можливих джерел коштів може стати конфісковане російське майно в країнах-союзниць України.

При цьому 10 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє примусове вилучення в Україні майна РФ та її резидентів без будь-якої компенсації його вартості. 1 вересня 2022 року суд в Україні прийняв перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні.

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