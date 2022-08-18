Експерт висловив упевненість, що вибухи в Криму – це "тільки початок", зокрема, буде знищений Кримський міст.

Масовані обстріли росіянами Харкова, які сталися напередодні та сьогодні вранці, пов'язані з подіями в Криму.

Про це заявив офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що це питання пов'язане з подіями в Криму: з одного боку, відчуття безпорадності, вони не можуть адекватно відреагувати, з іншого боку – відчуття незахищеності, в тому числі у військових... Ми бачимо, що у них фактично тилу немає", - сказав Левін.

Він підкреслив, що у російських військових дуже мало точної зброї, за допомогою якої вони можуть впливати безпосередньо на ЗСУ на фронті.

"Удари по містах, терор проти мирного населення - це резонанс, це страх, залякування. Вони хочуть показати, що на кожну дію України у них буде протидія, ну і залякування. Але ми бачимо, що це працює в інший бік і навпаки тільки озлоблює українців і надає їм бажання покінчити з цією загрозою раз і назавжди", - сказав Левін.

Також експерт висловив упевненість, що вибухи в Криму – це "тільки початок", зокрема, буде знищений Кримський міст.

"Крим повернеться до складу України, це безсумнівно. Що б не відбувалося в Криму, це тільки початок. І Кримський міст, по ньому будуть удари, він буде знищений, я в цьому впевнений. Немає жодної причини, чому по ньому не буде завдано удару", - сказав Левін.

Удар по Харкову:

18 серпня окупанти вдарили ракетами в приміщення гуртожитку, яке знаходиться в Слобідському районі Харкова. Спочатку повідомлялося про одну жертву і 18 поранених. Серед постраждалих було двоє дітей. Пізніше кількість жертв ракетного удару зросла до двох осіб.

Пізніше стало відомо, що через ракетний удар по Харкову загинули троє людей, близько 15 отримали поранення.

Вибухи в Криму:

9 серпня в Криму в районі населеного пункту Новофедорівка пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". В результаті вибухів були знищені щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, розташованій в селищі Майское Джанкойського району Криму на складі боєприпасів сталася детонація.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "загоряння". Пізніше російська сторона заявила про диверсію.

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