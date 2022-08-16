За свідченнями місцевих, горить елетрична підстанція.

Вранці 16 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи. В одному з районі півострова видно густий чорний дим.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, вибухи пролунали на електричній підстанції у Джанкойському районі. Над об'єктом здійнявся стовп густого чорного диму.

У мережі активно поширюють відео та фото з місця події. Дим видно на відстані кількох кілометрів.

Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що вибухи сталися у селищі Азовське Джанкойського району. За його даними, палає склад боєприпасів російських окупантів. Офіційного підтвердження від України ще немає. Окупаційна влада півострова мовчить.

Нагадаємо, що після вибухів у Новофедорівці у Криму розпочалася серйозна паніка серед росіян.

Також раніше мережею завірусилося кумедне відео, на якому росіянка з істеричними сльозами розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.

Раніше була інформація, що внаслідок вибухів у Криму Росія втратила 9 літаків.

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