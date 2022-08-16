В результаті детонації БК нібито постраждало двоє людей.

В Міноборони Росії заявили, що поблизу Майського в тимчасово окупованому Криму "сталося займання" на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині.

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".

"В результаті "займання" сталася детонація боєприпасів, що зберігалися. Серйозно постраждалих немає, вживаються заходи щодо гасіння пожежі, його причини з'ясовуються", - заявили в Міноборони РФ.

Згодом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов додав, що в результаті детонації боєприпасів нібито постраждали двоє цивільних. Їхньому життю нічого не загрожує. Про втрати серед особового складу військової частини дані замовчуються.

Вибухи у Криму: головне

Вибухи у Криму пролунали рано вранці 16 серпня. Окупаційна влада спочатку переконувала, що сталася пожежа на електричній підстанції. Деталей не повідомлялося.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що горить російська військова частина у селищі Qalay (Азовське) Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що знищено склад з російськими боєприпасами.

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