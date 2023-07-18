Військово-політичний експерт Олександр Коваленко: Схоже, що росіяни накопичують ракети напередодні Дня Незалежності або до зимового періоду

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука Олександр Коваленко в інтерв’ю УНІАН розповів про ракетні сили ворога, чи вдалося росіянам налагодити масове виробництво "Ланцетів", та на які цілі, крім українського ППО, ворог буде "полювати" найближчим часом.

Вночі 18 липня ворог завдав потужного удару по Одещині та Миколаївщині. Олександре, чи можете ви проаналізувати статистику обстрілів? Про що говорить кількість використаних окупантами ракет та дронів-камікадзе?

Одеса вистояла перед одним із, мабуть, наймасовіших ударів. Збито 6 КРМБ "Калібр" та 31 дрон-камікадзе Shahed-136.

Взагалі, по використанню "Шахедів-136" був рекордним травень – 141 пуск. Після нього ми бачили загальну тенденцію до зменшення. У червні було 113 нальотів. За першу половину липня по Україні було запущено приблизно 140 дронів-камікадзе.

Можна зробити висновок, що середній показник застосування Shahed-136 не знижується, але Росія залишається залежною від постачання дронів з Ірану. Своєю чергою, іранське виробництво залежить від контрабандного постачання з інших країн. Нарощувати виробництво вони потенційно та повноцінно не зможуть. Але й очікувати певної тривалої паузи у застосуванні Shahed-136 не варто.

Чи змогли росіяни налагодити самостійне виробництво дронів?

Нещодавно, на одному з російських пропагандистських каналів вийшов репортаж про "масове" виробництво баражуючих боєприпасів "Ланцет". В око впало, що в приміщенні, де складувалися, нібито, готові дрони-камікадзе, колони були з дзеркалами. Тобто сюжету явно був потрібен масштаб, а оскільки у них всього одне складське приміщення, то й були начеплені дзеркала на стіни - для надання "масштабу". За моїми підрахунками, в кадрі сумарно знаходилося 39 "Ланцетів" різного типу і невідомого ступеня готовності.

Завдяки цьому репортажу стало зрозуміло, що виробничих цехів на підприємстві всього два, і на них "Ланцети" збирають вручну.

А що з ракетами? Чи вистачає потужностей, щоб їх збирати?

Так, у них є виробництво ракет. Можна сказати, що за місяць вони можуть зробити приблизно 35 ракет Х-101/555, 25-30 КРМБ "Калібр", 1-2 "Кинджал", та 2-4 ОТРК "Іскандер-М". Також є виробництво Х-59, яку частіше використовують для обстрілів прикордонних територій та лінії зіткнення.

Але, як я вже казав, ми бачимо мінімізацію використання ракетної зброї. З початку липня по Україні було застосовано приблизно 140 дронів-камікадзе й лише 21 КРМБ "Калібр" та 1 ОТРК "Іскандер-М". З 24 червня вони не зробили жодного пуску Х-101/555. А це основні авіаційні ракети, якими вони обстрілювали Україну. Це трошки насторожує.

Думаєте, накопичують ракети для масивного, масового удару?

Так, це говорить про накопичення. І треба спостерігати, яка буде ситуація протягом липня. Якщо ми говоримо про накопичення, то навіщо, для чого? Я не виключаю, що це може бути саме накопичення напередодні серпня, особливо напередодні Дня Незалежності. Хоча є й інша версія - підготовка до зимового періоду.

Нагадаю, що попереднього разу росіяни взяли паузу майже на півтора місяця, з 9 березня по 28 квітня, після чого відновили регулярні обстріли.

Що може бути цілями?

Вони не будуть робити акцент на обстрілах лише військових об'єктів, будуть "міксувати". Ми бачимо, що вони намагались знищити в Одесі зерновий хаб. Також цілями будуть енергетичні, нафтопереробні об'єкти, інфраструктура. Будуть намагатися ускладните логістику, тому залізничні станції, наприклад, теж мішень.

Насправді вони можуть здійснювати терор цивільного порядку протягом всього серпня. Будуть намагатися зруйнувати нашу економіку, будуть ускладнювати життя українцям.

А чи можливо захиститись на 100%? Побудувати великий "Залізний купол"?

Для всієї країни це неможливо. Насправді у "Залізного купола" інші функції, та й подивиться, яка територія у того Ізраїлю? У нас зовсім інший повітряний простір і нам необхідно мати всі ешелони ППО: малого, середнього та великого радіуса дії. У "Залізного купола" це комплекс малого радіуса дії, якій переважно працює по об'єктах примітивних. Ми не знаємо, як би він перехоплював складну зброю, а не те, що з Палестини запускають по Ізраїлю.

Жодна ППО не може дати 100% захисту, у тих умовах, у яких ми діємо, наші військові працюють на відмінно. Жодна армія світу не має настільки професійного персоналу ППО. Ми не просто відбиваємо ракетні атаки, а й понад рік робили це засобами технічно та технологічно відсталими від сучасних викликів війни.

Наявність високотехнологічної ППО - ще не гарантія повної захищеності. Багато що вирішує професіоналізм операторів й загальний підхід до побудови ешелонів.

Очевидно, що ворог полює на нашу ППО. Ви спостерігали якісь цікаві, нестандартні методи, чи вони просто намагаються закидати нас великою кількістю "заліза"?

Вони інколи намагаються змінювати тактику, обирають інші маршрути. Час від часу запускають модифікації ракет без бойової частини, які відвертають увагу, а за ними вже бойові. Можуть запускати дрони, щоб по них відпрацювали, викривають так локацію ППО, а потім намагаються обійти, або знищити. Вони так полювали за "Patriot". Заявили що знищили 100500 цих комплексів, та після цього відмовились від полювання, орієнтуються на інші цілі.

Ми обговорювали, що цілями росіян можуть бути об'єкти, пов'язані з постачанням зерна. Але нещодавно промайнула інформація, що "зерновий коридор" можуть охороняти турецькі ВМС. Чи можливе посилення війни на морі? Що загрожує російському флоту у разі зіткнення з Туреччиною?

Правильно казати "російська чорноморська флотилія". Це раніше був флот, коли там був корабель першого рангу - ракетний крейсер "Москва". Зараз у них немає корабля першого рангу, це флотилія, яка показала, наскільки вона не боєздатна. Яка функція їх кораблів? Ракетні обстріли? Все! Десантування - ні. Морські баталії - ні. Для обстрілів багато розуму не треба. Якщо говорити про баталії в морі, то… Турецькій флот - найсильніший в Чорному морі, та й не тільки.

Зіткнення не буде, але Росія й далі буде намагатись відігратись на Ердогані. Я думаю, що будуть провокації в Сирії, в Лівії, там, де є інтереси Туреччини. Можна очікувати на якісь економічні санкції. Але Туреччина знає всі ключові правила гри, та, головне, вирішила діяти не на користь росіян.

Не можу не запитати про контрнаступ. Складається враження, що багато хто очікував на швидкий успіх, тому зараз розчарований. Як ви оцінюєте наші досягнення?

Той, хто очікував… Не знаю, на що він розраховував. З усіх інформаційних майданчиків говорилось про те, що лінії оборони, особливо перша лінія, мають максимально щільне замінування. Як можна в таких умовах очікувати швидкого наступу? Все йде, як треба, з максимальним збереженням життів військовослужбовців.

Зараз нас очікує настільки щільне розташування міно-фугасних загороджень, як ні на якій іншій лінії оборони. Дуже важко їх проходити, коли не вистачає протимінних тралів, іншої інженерної техніки. Допоки ми не пройдемо першу лінію оборони, нічого швидко не буде. Та й потім не буде відбуватися швидко, тому що друга лінія оборони хоча й менш замінована, але там велика концентрація бронетехніки, артилерії, всього іншого.

Лише коли буде прорвано другу лінію оборони, можна говорити про якесь прискорення. Але легко не буде ніколи, це війна.

У себе в каналі ви пишете, що, оцінюючи контрнаступ, не слід акцентувати тільки на площі звільненої території.

Червень показав, що окрім завдання з продавлювання смуги забезпечення малими силами, важливим моментом було виснаження та знекровлення російських окупаційних військ.

За півтора місяця активних бойових дій окупанти втратили 28 810 тіл. Танків – 298. ББМ – 541. Є абсолютний рекорд знищеної артилерії – 989 стволів. Аналогічно і з РСЗВ – 105. ППО – 92 одиниці. Це найвищий показник знищення ППО як за кількістю, так і за динамікою. БПЛА знищено - 676. Автотранспорту – 797. Спецтехніки - 206.

Ми бачимо картину стабільно й планомірно зростаючих втрат, у протидії ще навіть не основній ударній групі.

Як прокоментуєте анонс про надання нової зброї для ЗСУ, зокрема касетних боєприпасів?

Касетні боєприпаси дійсно нам дуже потрібні. Вони знищують по площі живу силу, бойову техніку й т.д. Це дуже ефективний елемент впливу, який нам зараз особливо потрібен.

У минулому та в цьому році ми взагалі не отримували від США касетних боєприпасів. Це означає, що склади заповнені. Важливий факт, бо так чи інакше виникає потреба в збільшенні кількості пострілів. Крім боєприпасів з унітарними бойовими частинами будуть використовуватись й ці. Не виключаю, що буде збільшена кількість пострілів на добу.

А що в росіян із "сучасними технологіями"? Наскільки часто вони змушені використовувати стару радянську техніку?

Так, збільшується кількість радянської техніки. Це помітно, наприклад, за кількістю розконсервованої ствольної артилерії. Те саме бачимо по танках, більшість складають радянські. І так – по кожному роду військ. У них деградує ВПК, він не встигає компенсувати втрати, які вони несуть у зоні бойових дій. Вони не орієнтуються на випуск нової техніки, БМП, БМД. Так, вони намагаються модернізувати те, що є, але це довгий процес. Поки вони модернізують Т-72, то за цей час можуть відправити на фронт два десятки T-54/55, використовують металобрухт.

На який час вистачить старої техніки? Вона ж не нескінченна?

Важко сказати. Ми ж не знаємо, чи вони будуть розконсервовувати Т-34. Ми не знаємо, де межа їх деградації.

Влад Абрамов

Влад Абрамов