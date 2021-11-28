Вмотивована армія, нове озброєння чи просто страх: що зупиняє Росію від військового наступу на Україну

Про ймовірність ескалації на сході України останнім часом не говорив тільки лінивий. Але, окрім занепокоєння, жодної гучної заяви від європейських партнерів щодо засудження агресивних дій Росії за увесь минулий тиждень не пролунало. Втім, щось-таки зараз Путіна зупиняє. Принаймні поки що. Про що мова?

Світ шукає спосіб, як зупинити Путіна. Але марно. Кілька НАТОвських країн заявляють про готовність надати Україні військову підтримку. Утім, не квапляться виконати обіцянки. Адже будь-який військовий крок Заходу на захист України Росія називає провокацією війни.

"В Україні багато людей на високих посадах чекають, коли Захід зробить таку провокацію, яка безперечно отримає нашу відповідь", - заявляє міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров.

І ТСН.Тиждень, разом з усією країною, спостерігає, як колективний Захід, схоже, вмикає задню. За інформацією "Волл Стріт Джорнал", Сполучені Штати розглядають два варіанти реакції на повномасштабне вторгнення Росії. Перший — підсилення оборонних можливостей України та постачання систем протиповітряної оборони. І другий - цілком протилежний - аби не дражнити Путіна, призупинити військову допомогу Україні. І, судячи з нейтральної риторики президента Байдена, Білий Дім не хоче остаточно сваритися з Путіним через Україну.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України та її самостійне урядування. І ми відкидаємо все, що наближається зовні", - заявив він нещодавно на зустрічі з журналістами.

За останній тиждень - жодної гучної заяви щодо засудження агресивних дій Росії не пролунало і від європейських партнерів. Тож наразі українська армія залишається сам на сам із набагато сильнішим противником.

"На допомогу Європи не розраховуємо, вони сказали, що будуть тільки дипломатичним шляхом допомагати", "Якщо буде наступ, оборонятися є чим…", "Без питань можна відбивати наступ і навіть не боятись", - кажуть українські військові.

Та скільки протримається Україна в повномасштабній війні з Росією? Щодо цього — немає ілюзій.

"Якщо брати найбільш негативний сценарій, то це, безумовно, декілька діб", - каже ТСН.Тижню директор аналітичної організації "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння" Валентин Бадрак.

Повномасштабне вторгнення - це справжня м'ясорубка з численними жертвами, насамперед серед тих, хто наступає. Тож в Москві ретельно зважують ціну, яку готові заплатити за повернення України до зони впливу Росії.

"Це рішення 50 на 50, відбудеться чи ні. І воно не відбудеться, якщо буде завчасна підготовка до оборони з боку України", - продовжує розповідати ТСН.Тижню Валентин Бадрак.

Та чи насправді Україна готова відбити потужний удар? Ситуація не дуже оптимістична. Більш як половина контрактників звільняється зі Збройних сил після закінчення контракту. Масштабне переозброєння армії тільки розпочалося. Але приборкання України стане дуже дорогим задоволенням для Кремля.

Російські генерали лякають українців ударами з повітря. І хоча Україна не володіє насучаснішими технологіями, на кшталт американських "Петріотів" або ізраїльського "Залізного Купола", вітчизняна система зенітно-ракетного захисту вважається однією з найкращих в Європі. Її ядро - ракетні комплекси С-300. Це такі шестиметрові сигари, розставлені навколо українських міст-мільйонників.

ТСН.Тиждень побував в одному з п’яти дивізіонів Київської зенітно-ракетної бригади. Під її захистом усі стратегічні об’єкти, від яких залежить життя мільйонів киян. Один із цих об’єктів - Київська ГЕС.

Якщо ворожа бомба або ракета зруйнує дамбу, величезний потік води може знищити Оболонь, Поділ та весь лівий берег Києва. Аби цього не сталося, бригада контролює небо в режимі двадцять чотири на сім.

"Практично закривається весь діапазон висот, по яких може бути застосована авіація противника", - розповів ТСН.Тижню заступник командира Київської ЗРБ Микола Дзяман.

Ці установки - лише верхівка айсберга великої інтегрованої системи, здатної бачити повітряні цілі ще до того, як вони перетнуть державний кордон України.

"Зенітно-ракетна система видає інформацію про ціль за триста кілометрів від нас, тому цілі ми будемо супроводжувати ще за територією нашої держави", - запевняє ТСН.Тиждень командир зенітно-ракетного дивізіону Київської ЗРБ, підполковник Володимир Бітківський.

Протиповітряну парасольку над стратегічними об’єктами тримають три типи зенітно-ракетних комплексів. Прикривають усі ешелони висот до двадцяти семи кілометрів. Пілотам агресора - в цьому випадку, вважай, камікадзе, - доведеться долати психологічний бар’єр, щоби направити свої машини в зону майже гарантованого знищення.

"Я би порадив їм перевірити їхні катапульти, щоб вони були справні. Коли будуть знищені один-два літаки, решта задумається, вилітати їм, чи не потрібно", - каже Володимир Бітківський.

"Там і катапульти не врятують, і нічого не врятує. Тому перед тим, як сідати в літак… я б рекомендував туди просто не сідати", - додає Микола Дзяман.

Але річ у тім, що перший удар по Україні завдадуть не літаки, а значно більш нищівна зброя. Лише Чорноморський флот у Криму може одночасно випустити до двохсот ракет. Іще близько сотні російських "Іскандерів" стоять напоготові вздовж українсько-російського кордону. Україну дістають своїми крилатими ракетами й кораблі Каспійської флотилії. Тож перша ракетна хвиля - це майже чотириста пусків. Чи зможемо від неї відбитися?

"Україна для відбиття атаки з повітря має обмежені можливості. На жаль, ми не отримали ракет для С-300, які можуть забезпечити дальність до 100 кілометрів… Україна не наважилась відновити комплекси С-200, які діють до 200 кілометрів", - нагадує ТСН.Тижню Валентин Бадрак.

В Україні немає протиракетної оборони в класичному розумінні. Проте, восени 2021 року вітчизняні системи ППО пройшли раптове випробування саме в протиракетному режимі. Усі цілі вражені - рапортують військові.

"Для Путіна все зрозуміло. Слова Макіавеллі - сильний, але не смертельний удар загрожує смертю тому, хто його наносить. Путін знає це. Я гадаю, що саме ця фраза утримує Путіна від широкомасштабного вторгнення. Якщо це не бліц-криг, то Путін буде розчавлений повністю, і його не буде існувати", - каже Валентин Бадрак.

Володимиру Путіну потрібна лише блискавична перемога. Затяжна повномасштабна війна в Україні може спричинити незворотні руйнівні процеси всередині Росії. Ось це наразі й зупиняє агресора та дає Україні час.

Андрій Цаплієнко, Сергій Азаренко, Іван Головач

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter