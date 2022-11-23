За даними розвідки, з вересня РФ запустила сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва проти України.

Російська армія, ймовірно, майже вичерпала запаси іранських дронів, які використовує для ударів по Україні. Москва шукатиме шляхи поповнення свого озброєння.

Як наголосили у британській розвідці, яку 23 листопада цитує Міністерство оборони Великобританії, уже приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомлялося про удари БПЛА по території України.

"Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", – наголосили у відомстві.

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За даними розвідки, з вересня РФ запустила сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва проти України.

"Російські війська в основному використовували БПЛА проти тактичних військових цілей і української електромережі. Але нещодавно російське командування, ймовірно, також вирішило застосовувати іранські дорони-камікадзе проти медичних закладів України і завдавали по них ударів", – зазначили в розвідці.

За припущеннями розвідників, Росія, ймовірно, замислила кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав "обмежений успіх": більшість запущених БПЛА українські повітряні сили успішно знешкоджують.

Війна в Україні: іранські дрони-камікадзе

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активізувала співпрацю з Іраном щодо озброєння. Відомо, що російські війська використовують дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 9 листопада Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було збито.

У жовтні з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. дронів-камікадзе.

На початку листопада у міністерстві закордонних справ Ірану сказали, що таки поставили дрони-камікадзе в Росію, але нібито ще до 24 лютого.

Крім цього, за повідомленням Reuters, Іран погодився передати Росії ракети "земля-земля" та безпілотники.

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