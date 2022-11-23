Російська армія, ймовірно, майже вичерпала запаси іранських дронів, які використовує для ударів по Україні. Москва шукатиме шляхи поповнення свого озброєння.
Як наголосили у британській розвідці, яку 23 листопада цитує Міністерство оборони Великобританії, уже приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомлялося про удари БПЛА по території України.
"Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", – наголосили у відомстві.
За даними розвідки, з вересня РФ запустила сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва проти України.
"Російські війська в основному використовували БПЛА проти тактичних військових цілей і української електромережі. Але нещодавно російське командування, ймовірно, також вирішило застосовувати іранські дорони-камікадзе проти медичних закладів України і завдавали по них ударів", – зазначили в розвідці.
За припущеннями розвідників, Росія, ймовірно, замислила кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав "обмежений успіх": більшість запущених БПЛА українські повітряні сили успішно знешкоджують.
Війна в Україні: іранські дрони-камікадзе
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активізувала співпрацю з Іраном щодо озброєння. Відомо, що російські війська використовують дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 9 листопада Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було збито.
У жовтні з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. дронів-камікадзе.
На початку листопада у міністерстві закордонних справ Ірану сказали, що таки поставили дрони-камікадзе в Росію, але нібито ще до 24 лютого.
Крім цього, за повідомленням Reuters, Іран погодився передати Росії ракети "земля-земля" та безпілотники.