Вони не використовували їх три тижні до сьогоднішньої ночі.

Російські військові можуть тримати іранські дрони для закріплення ударів по інфраструктурі, тому не використовували їх три тижні.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це зброя, яка ще є у ворога і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність певних ударів характеризує закінчення цієї зброї. Ворог так само підбирає тактику, щоб впливати на різні напрямки діяльності - і на відкриті ділянки фронту, і психологічно на населення, і на тилові регіони. Зокрема, вони тримали ці дрони напевно для закріплюючих ударів по інфраструктурі. Вони продовжують застосовувати способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кризу в Україні", - сказала вона.

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Атака іранськими дронами: новий удар РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, 7 грудня, після тритижневої перерви російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131. Усього було виявлено 14 беспілотників, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 Shahed. Також збито один БпЛА "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня, типи яких уточнюються.

Росіяни з вересня активно використовують Shahed-136 для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ. Також була інформація про те, що Росія загалом замовила в Ірані 1 тис. 740 Shahed.

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з вересня російські війська випустили по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було ліквідовано.

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