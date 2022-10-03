Застосування тактичної ядерної зброї на полі бою нічого не змінить.

Сполучені Штати втрутяться у разі застосування Росією ядерної зброї по Україні.

Про це в ефірі ABC News розповів екс-глава ЦРУ Девід Петреус.

Петреус констатував, що зараз російські війська програють на полі бою, на що вказує негайна спроба Кремля анексувати українські території.

Відео дня

Водночас він вважає, що Європа "не зламається у питанні підтримки Україні", навіть якщо ця зима буде важкою через скорочення потоку газу.

Також екс-глава ЦРУ прокоментував загрозу застосування Росією ядерної зброї.

"Все ще може стати гірше для Путіна і Росії. І навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою нічого не змінить", - сказав він, додавши, що до ядерного шантажу все ж треба ставитися "серйозно".

В такому випадку США та їхні союзники по НАТО "знищать усі звичайні російські сили, які ми зможемо побачити й опізнати на полі бою" в Україні, Криму і Чорному морі.

"Це не залишиться без відповіді. Проте (конфлікт) не розшириться - це не ядерна (зброя) проти ядерної. Ви ж не хочете вступати у ядерну ескалацію. Проте ви повинні показати, що це жодним чином не буде прийнятним", - зазначив Петреус.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: