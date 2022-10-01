Аналітики наголошують, що Путін не зможе захопити Україну, застосувавши ядерну зброю.

В Інституті вивчення війни вважають, що російський президент Володимир Путін поспішав незаконно анексувати українські території, щоб стабілізувати становище Росії й отримати час на відновлення своїх сил для наступного наступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Незаконна анексія чотирьох українських областей не означає, що Путін відмовився від заявленої цілі знищення української держави заради меншої цілі. Якщо анексія стабілізує конфлікт уздовж нових ліній фронту, Кремль може відновити свої сили і відновити вторгнення в Україну найближчими роками, проте у такому разі з позиції більшої сили і територіальної переваги", - вказують експерти. Відео дня

Водночас аналітики не побачили у промові Путіна 30 вересня якихось ознак намірів Росії негайно застосувати проти України ядерну зброю, якщо український контрнаступ продовжиться.

Російський президент, зауважують аналітики, не визначав якихось "червоних ліній". Ба більше, протягом цієї війни ЗСУ неодноразово "порушували" заявлені раніше Кремлем "лінії" ударами по військових об'єктах у прикордонних російських регіонах.

Путін хоче заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту і дати час російській мобілізації для відновлення російських сил.

Разом з тим Інститут вивчення війни вказує, що не може передбачити, коли РФ може застосувати ядерну зброю, бо це буде "особисте рішення" Путіна.

Замість погроз застосуванням ядерною зброєю Кремль намагатиметься досягти своїх цілей шляхом часткової мобілізації та енергетичним тиском у зимовий період.

Однак стабілізувати фронт й заморозити конфлікт ненавченими новобранцями у Путіна не вийде, вказують аналітики.

Все ж, якщо Путін спробує вдарити по Україні ядерною зброєю (наприклад, провести атаку проти одного або кількох міст чи об'єктів критичної інфраструктури), це не змусить Україну чи Захід здатися, а радше буде "грандіозною авантюрою".

За словами аналітиків, у Путіна є два основних варіанти застосування тактичної ядерної зброї: завдання ударів по ключовим наземним лініям зв'язку і командним пунктам, щоб паралізувати контрнаступ ЗСУ, і/або завдання ударів по великим скупченням українських сил поблизу лінії зіткнення. Проте "одна ядерна зброя не буде вирішальною проти будь-якої з цих цілей".

"Путіну, вочевидь, треба буде застосувати кілька тактичних ядерних озброєнь по всій Україні, щоб досягти значних результатів і підірвати здатність України проводити контрнаступ. Масштаби застосування ядерної зброї, імовірно, підвищать ризик відповідного удару Заходу, що, своєю чергою, збільшить потенційні втрати, які Путіну доведеться співвіднести з короткочасними вигодами", - йдеться в аналізі.

Таким чином, вказують аналітики, використання Росією ядерної зброї було б масштабною грою заради обмеженої вигоди, яка не досягла б заявлених Путіним військових цілей.

У кращому випадку використання Росією ядерної зброї заморозить лінію фронту у її нинішніх межах, але не дозволить Росії захопити всю Україну.

Крім того, НАТО, імовірно, відповість на застосування Росією ядерної зброї в Україні завданням звичайних ударів по російських позиціях.

Ядерні загрози Путіна: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що застосує всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Шантаж РФ продовжився 25 вересня, коли міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявив про поширення ядерної доктрини на території, які Росія хоче анексувати за результатами фейкових "референдумів".

Щгодом США попередили Росію про "катастрофічні наслідки" у разі застосування ядерної зброї по Україні.

Володимир Зеленський заявив, що ядерні загрози президента Росії Володимира Путіна - це не блеф, а перші кроки подібного шантажу. На його переконання, світ зараз стримує главу держави-агресора і повинен продовжувати тиснути на нього, не дозволяючи використовувати схожу риторику.

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