Жозеп Боррель наголосив, що проведення так званих "референдумів" - ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

В Європейському Союзі засуджують російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав у Twitter.

"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" і їхні сфальсифіковані підсумки", - наголосив Боррель.

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Високий представник ЄС зазначив, що це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини. Він також заявив, що ЄС висловлює повагу мужнім українцям, які продовжують чинити опір вторгненню російських військ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung заявив, що результати "референдумів" на окупованих територіях України не мають значення. При цьому він зазначив, що Німеччина не визнає результатів і продовжить підтримувати Україну.

За його словами, мобілізація в Росії - "акт розпачу" та "панічна реакція на невдачі російських збройних сил на сході України".

"Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом", - заявив Шольц.

Крім того, він застеріг Путіна від використання ядерної зброї. Також німецький політик зазначив, що Україна отримає від інших країн НАТО бойові машини та бронетранспортери радянських часів, які поступово замінять західною технікою.

"Німеччина в міру своїх можливостей підтримує Україну і водночас робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО та Росією", - підсумував канцлер.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

23-27 вересня окупанти проводили на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни "Великої сімки" та ЄС заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території. У свою чергу президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на окупаційні псевдореферендуми.

У свою чергу російські ЗМІ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою, як і в Криму в 2014 році.

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