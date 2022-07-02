Главком ЗСУ зауважив, що це була операція "остаточної евакуації" росіян з острова.

Українські безпілотники завдали нищівних ударів по залишеній російській техніці на острові Зміїний. Вчора окупанти намагалися самотужки це зробити, але невдало.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

30 червня окупанти поспіхом залишили Зміїний, не витримавши ударів ЗСУ. Вчора пара російських літаків завдала кілька невдалих ударів по Зміїному. За інформацією Залужного, пілоти атакували залишки техніки РФ, яку не встигли забрати.

"Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне", - написав Залужний.

На кадрах видно, що російську техніку знищували з повітря. Операцію здійснювали ударні безпілотники. Удари українців виявилися куди влучнішими, ніж атаки пілотів "другої армії світу".

Напередодні втечі росіян з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони РФ стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта. Це вже стало причиною для мемів, які сколихнули соцмережі.

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