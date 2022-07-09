Два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

Завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з’явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна.

Про це повідомили у прес-службі державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію – мовиться у дописі.

Два барже-буксирні склади компанії "Краншип" вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія через гирло Бистре.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. В Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

Напередодні командування ССО оприлюднило деталі спецоперації та показали знакові світлини. Зазначається, що у той час, коли українські воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного.

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