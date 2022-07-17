Ворог намагається переконати, що вони володіють островом і його якось контролюють.

Війська РФ продовжують вилітати та бомбити острів Зміїний.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "могутності". І що він може ще зробити, як тільки час від часу вилітати та бомбити острів Зміїний? Оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнуть там гарнізон, який можна знищити. Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що інформація про просування Збройних сил України в Херсонській області поки що залишається на рівні легкого військового шифрування.

"Просування є, і ті, хто в ньому задіяні, знають де воно і наскільки. Учасники цього процесу з боку мирного населення вже знають і дотримуються нашого режиму тиші. Ми їм вдячні. Ще трішечки й оголосимо населені пункти, які звільнені, і території", - сказала вона.

Острів Зміїний:

Російські окупанти захопили острів Зміїний в Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами Російські загарбники покинули острів.

4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України.

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