У Москві заявили, що "це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи".

Російське військове командування підтвердило виведення військ з українського острова Зміїний. У Міністерстві оборони РФ відрапортували про нібито завершення виконання поставлених завдань на острові.

Про це повідомила прес-служба російського оборонного відомства.

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Москві заявили, що продемонстрували "не перешкоджання зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

"Це рішення не дозволить Києву спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією північно-західної частини Чорного моря", - заявили в Міноборони РФ.

Тепер в Росії "очікують" розмінування Чорного моря й тепер "слово за Україною".

Удар по острову Зміїний - що відомо

Оперативне командування "Південь" 30 червня повідомило, що в Чорному морі захисники України продовжують операцію на острові Зміїний, де вдалося вдарити по ще одному гарматно-ракетному комплексу "Панцир - С1". Крім цього, наші військові ліквідували 40 окупантів і знищили багато техніки РФ на півдні.

Пізніше стало відомо, що пожежа на українському острові триває, а російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїний.

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