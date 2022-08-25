Спецназівець Павло розповів, що у змія дуже бойовий характер

Кіт, який пережив російську окупацію на острові Зміїний, зараз живе в Києві. Змію вже майже рік.

Про це розповів спецназівець Павло в ефірі телеканалу ТСН.

Тварина кілька місяців перебувала під російською окупацією. За слова Павла, тепер кіт живе у командира і як учасник бойових дій-на подвійному пайку. Змій на острові навіть отримав бойове поранення в шию.

Він зазначив, що у Змія бойовий і норовливий характер

"Вплив на нього має виключно дружина командира", – розповідає спецназівець.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили острів Зміїний в Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну в лютому.

30 Червня після вогневих ударів по зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами Російські загарбники покинули острів.

4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України. На острові Зміїний досліджували підземні укріплення, провели інженерні роботи з розмінування та встановили український прапор.

20 липня на острові Зміїний досліджували підземні укріплення, провели інженерні роботи з розмінування та встановили український прапор.

Відзначається, що на острові були виявлені і вилучені зразки озброєння і техніки противника. Йдеться про системи наведення і управління, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали бойових дій, особисті документи військовослужбовців РФ і електронні носії інформації.

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