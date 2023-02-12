Окупанти запускають їх, щоб дослідити роботу систем ППО.

Російські загарбницькі війська вже декілька днів поспіль атакують територію України іранськими дронами-камікадзе.

Про це розповів спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, перш за все російські загарбники роблять це для того, щоб виявити українські системи протиповітряної оборони. Крім того, дрони-розвідники можуть запускати для огляду місць попередніх ударів.

Він відзначив, що російська армія змінила підхід до запуску дронів по Україні - тепер вони атакують не лише у нічний час, а й у вечірній. Місце запуску залишилося тим самим - східне узбережжя Азовського моря.

Відео дня

Ігнат підкреслив, що прифронтова зона завжди ризикує потерпати від обстрілів, адже окупантам вигідніше використовувати дрони-камікадзе та РСЗО там, а більш дорогі ракети - у глибині країни.

Спікер ПСУ ЗСУ зазначив, що назвати ці атаки невеликих груп дронів підготовкою до нового обстрілу не можна.

Росія атакує Україну дронами

Як відомо, останніми днями російські загарбники активували атаки за допомогою іранських дронів-камікадзе.

10 лютого вони вчергове масовано обстріляли Україну, використавши понад 106 ракет та 28 безпілотників типу Shahed-136.

Ввечері 11 лютого загарбники атакували дронами Дніпропетровську область, відпрацювала українська ППО.

Сьогодні повідомлялося, що Дніпропетровщину знову атакували іранськими БПЛА, однак у Повітряних Силах спростували це. За їх даними, окупанти використали розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами.

Вас також можуть зацікавити новини: