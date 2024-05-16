Ворожі війська можуть легко атакувати ЗСУ на Харківщині з території РФ.

Аналітики ISW вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Ворог планує створити так звану "буферну зону", а не просуватися вглиб регіону.

Як повідомляє ISW, темпи російського наступу продовжують знижуватися після того, як окупанти захопили райони, які, за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними.

Президент Володимир Зеленський та українські військові заспокоїли, що українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області, що межує з країною-агресором.

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Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповідав, що загарбники намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук'янця та Вовчанська. Це потрібно ворогу, щоб створити плацдарми для подальшого наступу. Однак контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників ЗСУ не дозволяють противнику закріпитися в цих районах.

Представники Харківської ОВА зазначили 15 травня, що постійні обстріли унеможливлюють встановлення українськими силами укріплень в межах трьох-п'яти кілометрів від кордону з РФ, а тому першу і другу лінії оборони створили на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів від кордону, відповідно.

За оцінками аналітиків, росіяни просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області.

Загарбники, що діють на території Росії, можуть легко завдавати артилерійських ударів по оборонних позиціях ЗСУ поблизу кордону, а заборони на використання наданої Заходом зброї для ударів по тилових районах РФ роблять стаціонарні українські оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, беззахисними.

З 10 травня окупанти змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де ЗСУ цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню "буферної зони", а не глибокому проникненню на територію Харківської області.

Бої у Харківській області

Раніше у Генштабі заявили про нові зіткнення в районі Вовчанська. ЗСУ частково витіснили росіян із населеного пункту, нині тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Аналітики кажуть, що масштаб російського наступу в Харківській області, як і раніше, обмежений. Україна не відкрила російським військам дорогу на Харків. Бої навколо Вовчанська показують, що просування Росії ставатиме дедалі важчим.

Росіяни не змогли досягти значних успіхів під час наступу на Харківщині, вони вже третій день перебувають у межах 3-5 км від кордону. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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