Вкрай важливо, щоб ЗСУ мали можливість проводити широкомасштабні контрнаступальні операції.

Темпи російського наступу на півночі Харківської області продовжують знижуватися, але правитель РФ Володимир Путін применшив загрозу українських контрнаступів по всій лінії фронту та стверджує, що загарбники продовжать окупацію територій України.

"Обмежені російські наступальні операції на півночі Харківської області свідчать про те, що Путін і російське військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій, виходячи з припущення, що російські війська зможуть просунутися на будь-якій ділянці фронту і закріпити будь-які здобутки без необхідності враховувати українські тактичні контратаки або значну українську контрнаступальну операцію в майбутньому", — вказується у звіті американського Інституту вивчення війни.

Як пояснюють аналітики, це припущення Путіна, ймовірно, зроблене на основі кількох місяців поступового наступу на сході України.

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"Але цей розрахунок фундаментально неправильно оцінює тактичні можливості, які отримають українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах", — наголосили в ISW.

За словами експертів вкрай важливо, щоб Збройні сили України мали можливість проводити широкомасштабні контрнаступальні операції.

"Інакше Путін, ймовірно, продовжуватиме вважати, що він може продовжувати наступальні операції до нескінченності і змушувати Україну до стратегічної оборони, поки не досягне перемоги", — підсумували у звіті американські аналітики.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупаційні війська намагатимуться затягувати війну, щоб примусити Україну піти на замороження конфлікту, сказав військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Російські окупанти протягом одного-двох тижнів будуть масштабно атакувати українські позиції на різних напрямках фронту. Таку думку висловив військовий експерт полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Аналітики ISW вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Ворог планує створити так звану "буферну зону", а не просуватися вглиб регіону.

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