Росія намагається захопити території поки є незначне вікно в отриманні військової допомоги від союзників.

Наступ росіян на півночі Харківській області створив одну з найзначніших проблем з початку війни для українських військ, які відчувають брак боєприпасів і виснажені через бої на величезній лінії фронту.

Як пише The Hill, хоча окупанти не мають сил, щоб захопити значні території на цій ділянці, ворожі війська відносно легко просунулися вперед і змусили Україну розгорнути резервні частини. Це могло поставити під загрозу українські позиції в інших місцях фронту.

Професор політології Браніслав Сланчев, який вивчає війну в Університеті Каліфорнії в Сан-Дієго, сказав, що Росія намагається захопити території поки є незначне вікно в отриманні військової допомоги від союзників.

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"Ми бачимо найслабшу Україну. Росіяни використовують [це вікно] і штурмують як божевільні, тому що вони знають, що до середини або кінця літа ситуація стабілізується… Українці зараз у біді, і наступні кілька місяців будуть дуже критичними", - наголосив експерт.

Росія просувається вперед за допомогою бронетехніки, артилерійського вогню, плануючих бомб та високоточних боєприпасів, від яких Україні важко захищатися, особливо в умовах нестачі протиповітряної оборони. Ворог захопив декілька сіл і наблизився до окупації Вовчанська, звідки Україна почала вивозити тисячі мирних жителів.

За словами російських мілблогерів, окупанти вже зайшла в північну частину Вовчанська, де тривають запеклі бої. Міноборони РФ стверджує, що окупаційні сили зайняли міста поблизу Вовчанська, зокрема Бугруватку.

Наступ у Харкові виявив певне розчарування політикою США. Українські посадовці наполягали на посиленні протиповітряної оборони, щоб захистити охоплені бойовими діями регіони, такі як Харків. Вони також хочуть, щоб Вашингтон дозволив використовувати американську зброю для ударів по Росії, включно з Білгородською областю поблизу Харкова, але Білий дім категорично відмовив.

Майкл Бонерт з корпорації Rand, яка спеціалізується на оборонних технологіях, висловив занепокоєння й щодо кількості людей у лавах ЗСУ. Водночас він сказав, що просування Росії пояснюється саме браком боєприпасів і ресурсів в Україні, які були виснажені через місячну затримку нової військової допомоги США.

"Вони просто не отримують необхідних боєприпасів. Україна все ще перебуває на тому етапі війни, коли бракує боєприпасів і спорядження", - наголосив експерт.

Тим не менш, жива сила залишається проблемою. Україна утрималася від оголошення мобілізації приблизно 500 000 військових, оскільки ця пропозиція є непопулярною. Народний депутат Олександра Устинова пояснила, що моральний стан в Україні низький частково через питання про підтримку США. Як вона зазначила, росіяни поширюють твердження, що українських військових просто "відправлять помирати", оскільки немає боєприпасів.

Наразі Росія тисне на Україну на кількох фронтах, включаючи південно-східну Запорізьку область, де Україна досягла невеликих успіхів у контрнаступі 2023 року.

Російські війська також поступово просуваються у східній частині Донецької області після того, як у лютому зайняли Авдіївку, повільно просуваючись до Краматорська та Слов’янська. Крім того, загарбники штурмують Часів Яр - ключове місто, яке дасть російським військам висоту для артилерійського вогню. Відкриваючи ще один фронт у Харкові, Росія ставить під загрозу здатність України захищати кілька фронтів одночасно.

Аналітики вважають, що Росія з такими темпами наступу може продовжувати тиск ще кілька місяців. Чим більше території Україна втрачає, ти більше занепокоєння це викликає, оскільки Москва може окопатися та закріпитися. Тим не менш, країна-агресор зібрала лише близько 30 000 військових для наступу на Харків, чого недостатньо для взяття будь-яких великих міст.

У зв'язку з цим, дії ворога у Харківській області можуть вказувати на стратегію Кремля створити буферну зону між Росією та Україною, щоб захистити прикордонні регіони Росії від атак українських безпілотників. Хоча взяти Харків важко, РФ може оточити місто та чинити величезний тиск.

Війна в Україні - наступ у Харківській області

Темпи російського наступу на півночі Харківської області продовжують знижуватися, але правитель РФ Володимир Путін применшив загрозу українських контрнаступів по всій лінії фронту та стверджує, що загарбники продовжать окупацію територій України. В ISW зазначили, що вкрай важливо, щоб Збройні сили України мали можливість проводити широкомасштабні контрнаступальні операції.

В ЗСУ очікують, що у Харківській області противник буде посилювати ударно-штурмові дії, підтягувати резерви і перегруповуватися.

Командир Батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко сказав, що у ворога є невеличкий "люфт" по часу - півтора місяця, коли Сили оборони отримають максимальну кількість засобів у рамках загальновійськової допомоги.

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