Наші воїни уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Сили оборони України за поточну добу, 16 квітня, уразили 2 склади боєприпасів і збили 4 безпілотники російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, українська авіація за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Крім того, українські захисники збили 4 ворожих безпілотники (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет").

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника", - йдеться в зведенні.

Водночас, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по Запоріжжю, Комишувасі Запорізької області та Снігурівці на Миколаївщині, а також 28 авіаційних ударів.

Також російські окупанти здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ розповів, що минулої доби, 15 квітня, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

У Генштабі додали, що українські захисники відбили понад 60 ворожих атак. Попри втрати, росіяни продовжували атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Що стосується втрат Росії в Україні, то за суботу агресор втратив ще 520 окупантів. А загальна кількість ліквідованих загарбників за час повномасштабного вторгнення сягнула познаки в 182070 осіб.

Водночас, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині. Він підкреслив, що головне завдання для українського військового командування - зберегти життя солдатів, тоді як Росія використовує своїх як гарматне м'ясо.

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