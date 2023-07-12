Знищено 17 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України.

Як йдеться в зведенні, за минулу добу ліквідовано 510 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ на українській землі знищено 235530 росіян.

Втрати ворожої техніки станом на ранок 12 липня склали:

Відео дня

танків ‒ 4090 (+1 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7);

артилерійських систем – 4402 (+17);

РСЗВ – 674 (+2);

засобів ППО ‒ 415 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12);

спеціальної техніки ‒ 647 (+7);

літаків – 315;

гелікоптерів – 310;

крилатих ракет ‒ 1271;

кораблів / катерів ‒ 18.

Нагадаємо, також цієї ночі в зонах вдповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід" було знищено 11 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Ситуація на фронті - це треба знати

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень з ворогом. "Гаряче" було на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог зосереджує основні зусилля. Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута і мають певні успіхи.

Українські сили наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на відвойованих рубежах.

Вас також можуть зацікавити новини: