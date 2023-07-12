Повернуться до РФ хіба в чорних мішках: ЗСУ потужно оновили статистику втрат ворога / фото t.me/landforcesofukraine

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України. 

Як йдеться в зведенні, за минулу добу ліквідовано 510 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ на українській землі знищено 235530 росіян.

Втрати ворожої техніки станом на ранок 12 липня склали: 

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  • танків  ‒ 4090 (+1 за минулу добу);
  • бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7);
  • артилерійських систем – 4402 (+17);
  • РСЗВ – 674 (+2);
  • засобів ППО ‒ 415 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12);
  • спеціальної техніки ‒ 647 (+7);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 310;
  • крилатих ракет ‒ 1271;
  • кораблів / катерів ‒ 18.
Повернуться до РФ хіба в чорних мішках: ЗСУ потужно оновили статистику втрат ворога / інфографіка УНІАН

Нагадаємо, також цієї ночі в зонах вдповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід" було знищено 11 дронів-камікадзе "Shahed-136/131". 

Ситуація на фронті - це треба знати 

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень з ворогом. "Гаряче" було на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог зосереджує основні зусилля. Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута і мають певні успіхи.

Українські сили наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на відвойованих рубежах. 

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