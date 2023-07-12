Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України.
Як йдеться в зведенні, за минулу добу ліквідовано 510 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ на українській землі знищено 235530 росіян.
Втрати ворожої техніки станом на ранок 12 липня склали:
- танків ‒ 4090 (+1 за минулу добу);
- бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7);
- артилерійських систем – 4402 (+17);
- РСЗВ – 674 (+2);
- засобів ППО ‒ 415 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12);
- спеціальної техніки ‒ 647 (+7);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 310;
- крилатих ракет ‒ 1271;
- кораблів / катерів ‒ 18.
Нагадаємо, також цієї ночі в зонах вдповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід" було знищено 11 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".
Ситуація на фронті - це треба знати
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень з ворогом. "Гаряче" було на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог зосереджує основні зусилля. Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута і мають певні успіхи.
Українські сили наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на відвойованих рубежах.