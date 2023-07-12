Тривають важкі бої на п’ятьох напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог зосереджує основні зусилля.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, там тривають важкі бої.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Зокрема, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське Луганської області.

В Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів

На Авдіївському напрямку окупанти продовжували наступ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Наші воїни стримували сили противника. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. При цьому завдавав авіаційних ударів біля Одрадного, Сторожевого, Рівнополя та Макарівки. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противники далі обороняються. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне Херсонської області.

Окупанти за минулу добу обстріляли ряд населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської та Сумської областей. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Ветеринарного Харківської області.

Війна в Україні - ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН вчора, 11 липня, військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що в Бахмуті поновилися міські бої, а в околицях міста ЗСУ йдуть вперед, що ставить під загрозу російський окупаційний гарнізон. Українські сили оборони змогли повернути ряд позицій.

В околицях Бахмута "епіцентром подій" є село Кліщіївка.

На Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 24 квадратних кілометри, а на Бердянському та Мелітопольському - 169 квадратних кілометрів території.

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