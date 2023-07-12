Ворог чинить потужний опір.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута, є певні успіхи. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, пише Military Media Center.

"На напрямках Біла Гора – Андріївка та Біла Гора – Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав речник.

За словами Ковальова, ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Ситуація на Бахмутському напрямку - це треба знати

12 липня у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки, перебуваючи під щільним вогнем авіації та артилерії ворога. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів

11 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони України за допомогою артилерійських ударів по противнику можуть змусити російських окупантів вивести свої війська з Бахмута.

10 липня в Міноборони повідомили, що наші оборонці вже декілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.

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