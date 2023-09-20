Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил ЗСУ та ВМС ЗСУ.

Український ракетний удар по військовій базі росіян біля села Верхньосадове, що неподалік окупованого Севастополя, був успішним - ракети влучили точно в ціль і розбили об'єкт. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил ЗСУ та ВМС ЗСУ, повідомило УНІАН джерело в СБУ.

Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. За даними нашого співрозмовника, удару було завдано після того, як СБУ верифікувала дані про перебування командирів ворожого флоту на території цієї військової частини.

"Наразі уражено не тільки живу силу противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі. "Сезон бавовни" у Криму буде продовжуватись", - пообіцяли в СБУ.

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Удар по базі росіян під Севастополем

Як повідомляв УНІАН, зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Як повідомило видання Defense Express, йдеться про захищений резервний командний пункт Чорноморського флоту РФ. Цей командний пункт був створений ще за радянських часів, а під час анексії Криму у 2014 році був захоплений одним з перших. Відтак українським військовим було добре відомо про нього.

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