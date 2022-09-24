Завдяки таким чатам вдалося повернути у стрій HIMARS.

Ремонт зброї ЗСУ, поставленої Заходом, часто відбувається дистанційно. Американські фахівці в Польщі дають поради українським військовим через чати захищених додатків.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Журналісти розповідають, як відбувається комунікація між 55 американськими військовими в Польщі та бійцями ЗСУ.

Відео дня

Ці військові відправляють запити українським колегам на ремонт зброї, яка вже знаходиться на полі бою, через захищені месенджери.

Для кожної основної системи озброєння є 14 чатів. Українці пересилають фото зношених стволів, цікавляться, як зробити боєприпас точнішим, або як утилізувати непридатну зброю.

Крім того, ЗСУ надсилають ескізи реконструкцій деталей, щоб американці відповіли, чи буде це працювати на полі бою.

"Це швидко повертає техніку на поле бою", - сказав підполковник, відповідальний за чати.

Фахівці сходяться на думці, що поставлена зброя прослужила б ще довше, якби її ремонтували фахівці з України.

Повідомляється, що завдяки таким чатам вдалося повернути в стрій HIMARS.

Війна в Україні: останні новини

Українські війська продовжують контрнаступ на півдні та сході. Щоб уповільнити просування ЗСУ, росіяни, як повідомило командування "Південь" сьогодні вранці, скинули на захисників контейнери з хлорпікриновою гранатою до-51. Загиблих і важкопоранених немає.

За добу ЗСУ влучили у 4 ворожих склади з боєприпасами та 6 пунктів управління. Уражено три позиції ворожої протиповітряної оборони і понад 20 районів зосередження живої сили і техніки противника.

Водночас окупанти не відмовилися від намірів захопити Донецьку область. 23 вересня ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам'янка, Авдіївка та Опитне.

На думку британської розвідки, програшним для росіян виявився і варіант атак по дамбах. Аналітики відзначають, що це не зупинило просування українських сил.

Всього ЗСУ ліквідували 56 300 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: