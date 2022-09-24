Від обстрілів ворога постраждало понад 60 населених пунктів.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 10 населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам'янка, Авдіївка та Опитне", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Вони обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку.

"Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України", - мовиться у дописі.

Так, за минулу добу окупанти завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від вогневого впливу ворога постраждало понад 60 населених пунктів. Зокрема, це Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар'їнка, Красногорівка, Білогірка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Нова Григорівка, Південне, Малі Щербаки, Григорівка, Північне, Щербаки, Очаків, Солоне, Оріхів та Архангельське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії. На Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському - в районах Івашків, Стрілечої, Олександрівки, Колодязного та Дворічної.

На Краматорському напрямку йдеться про Ярову, Райгородок, Діброву, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівку, Веселе та Білогорівку; на Бахмутському напрямку - Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках - це Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка.

Водночас на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них - Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне.

Війна РФ проти України: нові воєнні злочини рашистів

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог постійно обстрілює мирні міста та вбиває цивільне населення.

Учора стало відомо, що росіяни скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою. Окрім цього, за минулу добу рашисти обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів, в області було зафіксовано майже 140 "прильотів". А на звільнених від окупантів територіях Харківської області знайшли нові могили. В Ізюмі завершили ексгумацію тіл на місці масового поховання, загалом там знайшли вже 447 тіл.

Учора ворог також бив по Запоріжжю. У місті було щонайменше 5 ворожих "прильотів", є жертва та поранені.

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