Захисники України поцілили у понад 20 районів зосередження техніки та живої сили загарбників.

За добу підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України знищили один ворожий літак, один вертоліт та вісім безпілотників.

Українські ракетні війська й артилерія поцілили у 4 ворожі склади з боєприпасами та 6 пунктів управління, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на суботу, 24 вересня.

За його даними, захисники нашої держави також уразили 3 позиції ворожої протиповітряної оборони та понад 20 районів зосередження живої сили та техніки супротивника.

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"…Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються", - підкреслили у Генштабі.

Війна України з РФ та досягнення нашої армії

Росія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в нашу державу. Супротивники відкривали вогонь по воєнних та цивільних об'єктах, вбивали цивільних й захопили низку населених пунктів на сході та півдні країни. Армія України дає гідну відсіч супротивнику.

Наприкінці серпня ЗСУ пішли у контрнаступ, вже звільнено майже всю територію Харківської області. Воїни також активно борються із загарбниками на півдні країни. 23 вересня на південній частині нашої країни українські воїни знищили 51 російського окупанта, ліквідували гелікоптер Мі-8 та збили російський штурмовик Су-25.

В Україні станом на 23 число були знищені близько 56 060 супротивників та, зокрема, 254 ворожі літаки, 219 гелікоптерів та 950 безпілотників.

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