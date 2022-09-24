Росія у вересні підтвердила статус терористичної держави, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема - по дамбах на річках.

Російські військові намагаються бити ракетами по дамбах на річках, щоб перешкодити наступу ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Там нагадали, що в середині вересня російська армія завдала ракетних ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець в Харківській області, та по Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу.

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Зазначається, що українські сили просуваються далі за течією обох річок. Тим часом, російське командування стурбоване своїми оперативними невдачами, тож вони намагаються завдати ударів по шлюзах дамб, щоб затопити позиції українських військових.

"Ці атаки навряд чи спричинили суттєві перешкоди українським операціям через значну відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій", - зазначають у британській розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня зафіксовано влучання в Печенізьку дамбу в Харківській області двох ворожих ракет, пошкоджено верхній шлюз.

Мешканців Печенізької громади Харківщини закликають цілодобово стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації на місцевій дамбі на річці Сіверський Донець і в разі тривоги терміново переміститись у безпечні місця.

Раніше, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що відбувалась евакуація людей у двох районах міста.

15-16 вересня ворожі війська знову завдали ударів по цій дамбі.

17 вересня начальник військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що у місті ліквідовано підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

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