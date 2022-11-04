Українці повернули планшет, який намагалися вкрасти росіяни / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські військові знайшли на позиціях росіян в деокупованому Святогірську вкрадений планшет і повернули його власникам.

Як йдеться в опублікованому активістом Сергієм Стерненком листуванні, бійці натрапили на планшет Apple з іще відкритим акаунтом жінки.

Захисники написали українці, та впізнала техніку і розповіла, що, імовірно, йдеться про планшет її матері. 

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"То вкрали, мабуть, мамин з будинку.. Які ж вони тв*рі... Ми все втратили, а цей планшет - як "привіт" з минулого життя", - розповіла вона.

На запитання, якої винагороди потребують хлопці, військові відповіли: "Нічого. Ми ж ЗСУ". "Все відновимо після перемоги", - підкреслили бійці. 

З листування випливає, що адресатка отримала відправлення. Жінка розчулилась вчинком українських військових, зауваживши, що ті оплатили ще й доставку. 

Фото Листування військових та українки 04 листопада 2022
Фото Листування військових та українки 04 листопада 2022
Фото Листування військових та українки 04 листопада 2022
Фото Листування військових та українки 04 листопада 2022

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти. 

На окупованих територіях російські військові проводять фільтраціїкатують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію. 

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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