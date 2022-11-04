Російські окупанти позабували на своїх позиціях вкрадені в українців речі.

Українські військові знайшли на позиціях росіян в деокупованому Святогірську вкрадений планшет і повернули його власникам.

Як йдеться в опублікованому активістом Сергієм Стерненком листуванні, бійці натрапили на планшет Apple з іще відкритим акаунтом жінки.

Захисники написали українці, та впізнала техніку і розповіла, що, імовірно, йдеться про планшет її матері.

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"То вкрали, мабуть, мамин з будинку.. Які ж вони тв*рі... Ми все втратили, а цей планшет - як "привіт" з минулого життя", - розповіла вона.

На запитання, якої винагороди потребують хлопці, військові відповіли: "Нічого. Ми ж ЗСУ". "Все відновимо після перемоги", - підкреслили бійці.

З листування випливає, що адресатка отримала відправлення. Жінка розчулилась вчинком українських військових, зауваживши, що ті оплатили ще й доставку.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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