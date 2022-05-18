Йому подзвонили військовослужбовці, які зараз перебувають в оточеному Маріуполі.

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився історією, коли йому подзвонив заступник командира полку "Азов", який перебуває на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Цю історію він розповів в прямом ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Чоловік згадав, що одного разу вночі йому прийшло повідомлення з невідомого номеру з текстом: "Ахтеме, дозвольте до вас звернутися. "Калина". Режисер уточнив, що не знав, хто такий "Калина", але вже чув цей позивний.

"Я написав відповідь, що так, звичайно, чекаю. Мені подзвонили. Дійсно, це був боєць, заступник командира полку "Азов", - згадав Ахтем.

"Калина" попросив поспілкуватися зі співвітчизником, студентом-медиком, який зараз знаходиться в Маріуполі, робить операції пораненим військовим і цивільним.

"Ми поговорили з Асаном, так звати цього медика-студента. За п'ять хвилин Асан сказав: "Дякую, я пішов робити наступну операцію". Ми поговорили трохи з "Калиною", і потім я всю ніч не спав. Це для мене приклад справжнього командира та справжніх побратимів", - додав Ахтем Сеітаблаєв.

Нагадаємо, Аліна Паш зізналася, що виступала в окупованому Криму з Іриною Білик.

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