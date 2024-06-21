Російські окупанти вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об’єкти.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, говорячи про зміну тактики нічних ударів ворога, зауважує, що ресурси Росії не безлімітні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки російських окупантів.

Євлаш нагадав, що всі чотири ракети було знищено у Кіровоградській та Херсонській областях. Він зауважив, що цієї ночі ворог не застосовував "Шахеди", утім Сили оборони готуються до різного розвитку подій.

На уточнення щодо того, що тактика нічних ударів росіян дещо змінюється, речник зазначив, що ресурси Росії не безлімітні.

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"Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітні. І звичайно, що їм доводиться на це зважати. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об’єкти. Оскільки ми також вживаємо певних заходів для унеможливлення та убезпечення наших інфраструктурних об’єктів від нападів противника", - сказав Євлаш.

Він зауважив, що ворог намагається промацувати нашу протиповітряну оборону, аналізувати та використовувати різні методи: як комбіновані, так і інші варіанти, як можна атакувати.

"Як от цієї ночі ми бачили лише крилаті ракети, інколи він робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження, вони намагаються знайти слабкі шпарини, в той час, коли ми намагаємося маневрувати наявними силами й засобами, аби відбивати ці ракетно-дронові удари", - підкреслив речник.

Водночас, додав Євлаш, ворог постійно атакує керованими авіаційними бомбами. Російські загарбники інтенсифікували і продовжують підтримувати цей темп уздовж прифронтових міст.

Удар по Україні 20 червня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники типу "Shahed".

У Повітряних силах зауважили, що всього ворог застосував дев’ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Атаковано було об’єкти критичної інфраструктури, основний напрямок удару - Схід України, зокрема Дніпропетровська область.

В результаті протиповітряного бою було збито 32 повітряні цілі: чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

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