Подоляк нагадав, що Україні для контрнаступу потрібні танки Leopard 2, Challenger та M1 Abrams.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що низка держав Європи виступила з ідеєю створення умовної Європейської танкової коаліції для України.

Подоляк написав у Twitter для ефективного контрнаступу Україні потрібні танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams.

"Низка держав Європи не просто готова передати техніку та обговорювати логістику, а і виступила з ідеєю створення умовної Європейської танкової коаліції для України", – зауважив радник керівника президентського офісу.

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Танки для України

16 січня Британія оголосила, що передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.

Польща схвалила поставки Leopard 2. Зазначається, що Польща передасть ЗСУ роту бойової техніки. Крім того, Фінляндія також готова передати танки Україні, але в складі спільної європейської коаліції і в разі схвалення Німеччини.

Як раніше повідомляв УНІАН, експерти вважають, що для одного наступу ЗСУ потрібно близько 100 танків, але багато що залежить й від підготовки, постачання запчастинами та планів України на прийдешню весну.

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