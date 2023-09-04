За словами ексдепутата Держдуми Іллі Пономарьова, Гіркін сам загострює ситуацію своїми заявами про можливе президенство.

Терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який останнім часом додавав українцям оптимізму своїми дописами з критикою російської армії, в РФ "засудять і заткнуть", проте не поспішатимуть знищити.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, зазначивши, що спочатку все говорило про те, що терориста просто засудять, призначать штраф і на цьому покарання скінчиться.

"З Гіркіним ситуація цікава. Буквально до вчора мій прогноз був таким: з ним буде так само як з Ройзманом (йдеться про колишнього мера міста Єкатеринбург, який виступив проти війни з Україною; його судили за дискредитацію російської армії і визначили штраф у розмірі 260 тисяч рублів, – УНІАН). Думав, що Гіркіна трохи помаринують у в’язниці, а потім відпустять під домашній арешт та з забороною використання Інтернету", - зазначив Пономарьов.

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За словами ексдепутата Держдуми, Гіркін сам загострює ситуацію своїми заявами про можливе президенство.

"Він не чужий для них. Але зараз сам Гіркін грає на загострення, заявляючи про свій похід в президенти Росії. Тому тепер у російської влади єдиний шлях – засудити його, навіть умовно, за статтею, яка забороняє йому брати участь в політичних процесах і, відповідно, балотуватися на виборах", - наголосив Пономарьов.

Проте, він переконаний, що Путін не піде на знищення Гіркіна, як це сталося з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Гіркіна заледве знищать. Він для них свій, він нічого проти влади, країни, системи не зробив. Його просто "заткнуть", не дадуть можливості для критики", - заявив ексдепутат Держдуми.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайоитися тут.

Загострення ситуації з Гіркіним

21 липня 2023 року повідомлялося, що терориста Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії, а в його квартирі провели обшуки. Згодом стало відомо, що Міщанський суд Москви взяв його під варту терміном на два місяці.

Експерти зазначали, що арешт Гіркіна свідчить про різке зміщення балансу сил всередині Кремля. Ймовірно, він потрапив під масштабну хвилю репресій, спрямовану на остаточне припинення будь-якої критики влади в Росії.

Серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях почалася масова паніка після арешту Гіркіна. Такі дії в окремих випадках призвели до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.

Смерть Пригожина

23 серпня 2023 року в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі, похорон пройшов у закритому форматі.

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