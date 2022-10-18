Правоохоронці знайшли тіла 8 мирних жителів, убитих загарбниками під час окупації.

Вчора російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донецької області, 8 - поранено.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у селі Костянтинівка, 1 в Орлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Лимані і 1 у Діброві. Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - повідомив він.

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Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація у Донецькій області під час війни з Росією - важливі новини

Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. Наша армія вже звільнила майже всю Харківську область та низку населених пунктів у Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

15 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що захисникам України найважче у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Лідер країни підкреслив, що воїни тримають позиції.

Варто зазначити, що влада запровадила обов'язкову евакуацію жителів незахопленої частини Донецької області, люди мали покинути цей регіон до початку опалювального сезону.

Армія України дає гідну відсіч загарбникам. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 17 жовтня на нашій землі вже ліквідували 65 320 окупантів та багато ворожого озброєння й техніки.

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