У мешканців неокупованих територій області буде можливість відмовитись від евакуації лише у письмовому вигляді з особистим підписом.

Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила віце-прем'єр-міністр - міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, що вчора, 29 липня, для досягнення цієї мети Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації мешканців Донеччини.

"В Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газогони, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знов і знов знищує все, що могло б взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом - тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. 33-я стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов'язкова. Я вважаю, що це обов'язок кожного дорослого члена родини. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти", - сказала вона.

За її словами, з Донеччини доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців.

Також Верещук зазначила, що у мешканців Донеччини буде можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

"Якщо людина відмовляється, вона повинна буде підписати, що вона розуміє і усвідомлює всі наслідки і несе персональну відповідальність за своє життя. Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силоміць, але така форма буде обов'язковою і з підписом такої людини", - сказала вона.

Наступною для евакуації може стати Запорізька область, 65% якої не має газопостачання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Ірина Верещук, яка очолила цей штаб, закликала жителів Донецької області евакуюватися в більш безпечні регіони України. Українцям нагадали, що в області йдуть бої.

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