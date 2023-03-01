Українські фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними і компетентними.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що українська система протиповітряної оборони збиває 80% російських ракет, випущених по нашій країні. У деяких випадках цей показник навіть більший.

"На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80-ти. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними", – наводять його слова на сторінці Командування Обʼєднаних сил ЗСУ у Facebook.

Водночас Наєв наголосив, що ворог теж змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

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"Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні", – резюмував він.

Ракетні удари РФ по Україні

1 березня 2023 року в більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Україні.

Згодом очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про влучання в області. Вибухи пролунали в Кременчуцькому районі. Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі.

Вранці про високу ймовірність нового ракетного удару попереджала керівниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що російські окупанти можуть завдати точкові удари або ж атакувати Україну кількома хвилями.

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