Питання про те, звідки ворог отримував інформацію в обох випадках спроб замаху, залишається відкритим.

Росіяни здійснили вже дві спроби замаху на командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у військових колах.

Зокрема, 2 травня глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин оголосив про знищення на Донеччині бронеавтомобіля, у якому їхав командувач Сил ТрО Ігор Танцюра. Однак пізніше у ЗСУ спростували цю інформацію.

Відео дня

Водночас, за інформацією "Української правди", на Танцюру дійсно скоїли замах - колону обстріляли і влучили в машину, в якій він мав їхати. Однак, на щастя, командувач того дня їхав у машині супроводу, якій вдалося виїхати з-під обстрілів.

За даними джерел "Української правди" у військових колах, це вже друга спроба ліквідувати Танцюру.

Повідомляється, що раніше були перехоплені дані росіян про маршрут його пересування на фронті протягом кількох днів. Однак перехоплення відбулося вчасно, і в маршрут встигли внести зміни.

Як зазначають у виданні, питання про те, звідки ворог отримував інформацію в обох випадках спроб замаху, залишається відкритим.

Заяви про вбивство командувача Сил ТрО - що відомо

2 травня ватажок ЧВК Вагнер Євгеній Пригожин повідомив про обстріл автомобіля, у якому нібито був командувач Силами української територіальної оборони генерал-майор Ігор Танцюра. Тоді він заявляв, що окупанти вбили українського генерала, й навіть опублікував відео обстрілів. Однак речник Сил ТрО Денис Зелинский спростував це повідомлення.

Водночас, як зазначили у ISW, такі фейкові заяви є частиною російської пропаганди та спрямовані на уповільнення контрнаступу Збройних сил України.

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