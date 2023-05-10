Очільник військового комітету зазначив, що дані будуть отримані від військового представника України при НАТО.

Через складну оперативну ситуацію на фронті Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь в зустрічі військового комітету НАТО.

Про це на вдкритті зустрічі керівників оборони країн-членів НАТО повідомив голова військового комітету Роб Бауер, повідомляє Укрінформ. "Отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії... Ми отримаємо дані про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить, від представника Залужного", - пояснв ситуацію Бауер.

Він уточнив, що члени військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

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Бауер підкреслив, що сьогоднішня дискусія буде сфокусована на російській війні проти України і додав, що ЗСУ показали видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50 держав по усьому світу.

Бауер у вступній промові поглузував з РФ, підкресливши, що вона воює вже 15 місяців, замість анонсованих трьох днів.

Що таке військовий комітет НАТО

Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління Альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони.

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