Будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ.

Чорноморський флот РФ після вибухів на нафтовому терміналі в Новоросійську більше не може відчувати себе безпечно навіть на узбережжі Росії.

Як повідомляється в розвідувальному огляді Міноборони Великобританії, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську стане викликом для РФ.

"18 листопада 2022 року кілька російських та українських ЗМІ повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на Чорноморському узбережжі Росії. Поруч з нафтовим терміналом знаходиться велика база Чорноморського флоту Росії. ЧФ передислокував багато своїх водних операцій до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по його базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, ймовірно, буде стурбоване погрозами флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську", - сказано в звіті.

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Там відзначили, що ці судна відносно уразливі без супроводу і стали грати більш важливу роль в постачанні російських військ на Україні після того, як в жовтні був пошкоджений Керченський міст.

"Будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ. Це також ще більше підірве і без того ослаблений морський вплив Росії в Чорному морі", - додали в Міноборони Британії.

Атаки України на Чорноморський флот РФ

18 листопада російські ЗМІ заявили, що морський безпілотник Збройних сил України атакував "Шесхарис" в Новоросійську. У нафтогавані "Шесхарис" Росія вантажить свою нафту для відправки за кордон.

Раніше група морських дронів вразила пришвартовані у Севастопольській бухті російські кораблі.

Серед пошкоджених виявилися три кораблі: класу "Адмірал Макаров", "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець", які згодом були виведені з боєздатного стану. Після цього активність Чорноморського флоту РФ в Криму помітно знизилася.